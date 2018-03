Oldenburg Nicht nur viele Klassen in Oldenburg haben am Freitag aufgeräumt, auch am Blankenburger See wurde Frühjahrsputz betrieben. Die Kindergruppe des Nabu hat rund um den See Müll gesammelt und zwei Taucher des Oldenburger Yachtclubs, Wolfgang Schuster und Jörn Hoes, haben Müll aus dem Wasser gefischt.

Das neue Nabu-Mitmach-Projekt heißt „Abtauchen zum Aufräumen“ und startet in diesem Jahr zum ersten Mal. Beginn ist in Oldenburg, aber nicht nur hier werden die Seen gesäubert. „Die Aktion geht von Lingen bis Salzgitter. In Oldenburg ist der Auftakt für ganz Niedersachsen“, erklärt Rüdiger Wohlers, Geschäftsführer des Nabu Oldenburg.

Moritz, Erik und Davin ziehen direkt los, um nach Müll zu suchen. Auf dem ersten Blick wirkt das Ufer sehr sauber, aber sie finden doch noch jede Menge: „Hier ist ein Grillrost“, verkündet Moritz. Schnell landet es in dem großen blauen Sack. Dann beginnen die Taucher sich für ihren Gang bereit zu machen – begleitet sogar vom Fernsehen. Für eine Weile ist das Sammeln vergessen und die Kinder bestaunen die Schläuche und Sauerstoffflaschen der Männer.

Bierflaschen und Dosen erwarten die Taucher zu finden. Manchmal seien dort auch Autoreifen – aber wenn ein Krebs in ihm wohne, müsse man abwägen, ob man ihm das Zuhause klaue, erzählt Helmut Habben, ebenfalls vom Oldenburger Yachtclub. Die Taucher hätten vor einigen Jahren den Tilly-See schon sauber gemacht und wenn sie tauchen gehen und Müll sehen, nehmen sie ihn mit. Doch das Mülltauchen am Blankenburger See ist neu.