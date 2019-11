Oldenburg Wie neu wirkt das rote Schiff mit dem grauen Rumpf. Die neuen Segel sind bereits gehisst. Dass es vor kurzem noch unbenutzt in einem Kinderzimmer rumlag, ist kaum vorstellbar.

Unbenutzten Spielsachen ein zweites Leben geben, ist das Ziel der Dekra Toys Company in Oldenburg. Ab sofort sammeln die Wertstoffannahmestellen in Neuenwege und am Langenweg ebenfalls Spenden. „Diese werden dann von unserem Team abgeholt und zur Aufbereitung gebracht“, erklärt Projektleiterin Elke Gebauer der Toys Company Oldenburg.

Nachhaltig und sozial

In dem Gemeinschaftsprojekt des Jobcenters Oldenburg und der Dekra Akademie werden seit 2007 gebrauchte Spielwaren von mehr als 30 Langzeitarbeitslosen wieder spielgerecht aufbereitet, wie das rote Schiff. „Dort fehlten die Segel. Ein Mitarbeiter hat diese in Feinarbeit ersetzt“, erzählt Gebauer.

Seit zwei Monaten gibt es nun die Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg. Bei weit über 100 000 Anlieferern pro Jahr rechnet Abfallwirtschaftsbetriebe-Betriebsleiter Volker Schneider-Kühn, dass es viele Spenden geben wird. „Wir beobachten häufig, dass viele Sachen, die weggeschmissen werden, noch in einem guten Zustand sind. Darunter auch viele Spielsachen.“ Gerade das Gesamtkonzept sei ein schönes Beispiel für Nachhaltigkeit, betont Umweltdezernent Dr. Sven Uhrhahn. Außerdem werden die aussortierten Spielsachen Familien zur Verfügung gestellt, die sich selten oder keine neuen Spielzeuge leisten können. Wie gelangen diese nun in eine Familie?

Hier können aussortierte Spielsachen hingebracht werden Die Annahmestellen in Neuenwege, am Barkenweg 6, ist montags bis donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr, freitags von 9 bis 17.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am Langenweg hat die Annahmestelle an der Felix-Wankel-Straße 7 im November montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Ab Dezember gelten Öffnungszeiten von 11 bis 16.30 Uhr am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag sowie von 9 bis 13 Uhr am Samstag. Der Laden der Dekra Toys Company befindet sich an der Donnerschweer Straße 108. Geöffnet hat er montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr. Dann können auch Spielsachen eingekauft werden. Es gibt auch einen Abholdienst, der unter Telefon 0441/39 03 89 51 erreichbar ist.

Nach der Reinigung, Desinfizierung und Aufbereitung durch die Langzeitarbeitlosen in der Donnerschweer Straße beheimatete Toys Company werden die Spielzeuge in dem Laden „verkauft“, erklärt Hermann Göden von der Dekra Akademie Oldenburg. Das funktioniert nach einem Punktesystem und bringt der Toys Company keinerlei Profit, betont Göden.

1100 Kinder beschenken

Sozialschwache Familien mit Bescheinigung bekommen jeden Monat 30 Punkte auf eine Kundenkarte gebucht. „Davon können sich die Kinder Bücher, Spielzeugautos oder Puzzle aussuchen. Auch Kindersitze oder -wagen bieten wir an“, berichtet Gebauer. Monatlich gibt es neue Punkte, zu Weihnachten sogar mehr. Gut 1100 Kinder würden regelmäßig in das Geschäft kommen und sich Spielzeuge aussuchen, mehr als 450 Familien haben eine Kundenkarte, so Gebauer. Seit 2016 gibt es das Projekt, um die Spielzeuge Kindern zukommen zulassen. „Seitdem haben wir 28 000 Gegenstände an Bedürftige weitergegeben“, sagt Gebauer.

Gerade zur Weihnachtszeit sei die Nachfrage nach den aufbereiteten Spielsachen groß, sagt Gebauer und hofft, dass viele aussortierte Spielzeuge, wie das rote Schiff, in der Toys Company eintreffen, um ein neues Leben zu bekommen.