Nachwuchs: Sophie sorgt für runde Zahl

Oldenburg Die Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Oldenburg freut sich über die 1000. Geburt in diesem Jahr. Wie das Krankenhaus nun mitteilte, erblickte die kleine Sophie Jane Margret bereits am 1. Juli das Licht der Welt. Für die beiden Eltern, Mutter Annalena Geiken und Vater Henning Arends aus Oldenburg, ist Sophie das erste Kind. Damit konnte dieser Meilenstein ein wenig früher gefeiert werden als im Vorjahr. 2019 war nämlich am 2. Juli bei der Geburt der kleinen Tara diese runde Zahl erreicht.

Einer der ersten Gratulanten war der Direktor der Frauenklinik, Prof. Dr. Eduard Malik. Der Klinikdirektor meinte zu dem freudigen Ereignis: „Das Vertrauen, das uns auch in diesen schwierigen Zeiten werdende Eltern entgegenbringen, ist für das gesamte Team der Frauenklinik eine Bestätigung unserer guten Arbeit.“ Durch die Corona-Regeln gab und gibt es auch auf den Geburtsstationen zahlreiche Einschränkungen, mit denen Personal und werdende Eltern umgehen müssen.

In den bislang gezählten 1000 Geburten sind nach Angaben des Klinikums eine Drillings- und 54 Zwillingsgeburten enthalten. In der Gesamtstatistik für 2019 wurden in Kreyenbrück insgesamt 2014 Geburten erfasst, bei denen 2141 Kinder zur Welt kamen. Das war eine Steigerung gegenüber 2018. Da wurden bei 1846 Geburten insgesamt 1954 Kinder geboren.