Das bringt der NWZ-Tag: Neues zum Impfskandal in Friesland - Warum kündigte Julia Schulte to Bühne?

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

an diesen Themen arbeiten unsere Redakteurinnen und Redakteure heute:

Wichtige Entscheidungen stehen heute zum Kampf gegen die Corona-Pandemie an. Bund und Länder entscheiden über neue Regeln für den Herbst: Tests sollen dann nicht mehr kostenlos sein, und für Geimpfte könnte es einige Vorzüge gegenüber Nicht-Geimpften geben. Einiges über die Verhandlungen wissen wir bereits, das Ergebnis erfahren Sie aktuell auf NWZonline.

Corona-Entwicklung im Ammerland

Doch nicht nur auf Bundesebene ist der Kampf gegen Corona heute ein Thema. Oldenburg verzeichnet weiter einen der höchsten Inzidenzwerte in Niedersachsen, schrammt dabei aber noch knapp unter der wichtigen Marke von 35. Das Ammerland hat die Marke von 10 nun mehrfach überschritten. Was das für den Landkreis bedeutet, arbeiten unsere Kollegen in der Redaktion in Westerstede heraus.

Impfskandal in Roffhausen - Ergebnisse der Ermittlungen

Ein Skandal aus dem Kreis Friesland soll heute abgeschlossen werden. Eine examinierte Krankenschwester hatte im Impfzentrum Roffhausen sechs Mal Kochsalzlösung anstelle von Biontech-Impfstoff gespritzt. Damit wollte sie offenbar vertuschen, dass ihr einige Ampullen zu Bruch gegangen waren. Der Skandal hatte Ermittlungen zur Folge, die nun abgeschlossen werden sollen. Unser Kollegen aus Jever berichten, was dabei herausgekommen ist.

Warum kündigte Julia Schulte to Bühne beim Museumsdorf Cloppenburg?

Die Direktorin des Museumsdorfes Cloppenburg hat gekündigt: Diese Meldung war gestern eine große Überraschung. Bislang haben sich weder Julia Schulte to Bühne selbst noch der Landkreis zu der Entscheidung geäußert, von der unser Kollege Carsten Mensing aus sicherer Quelle erfahren hat. Da sind also noch einige Fragen offen. Unsere Kollegen werden heute über die Hintergründe berichten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl in Oldenburg erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl in Oldenburg - Wir machen Sie fit! Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Herzliche Grüße und kommen Sie gut durch den Tag,

Timo Ebbers