Noch freie Plätze beim Theaterclub

Oldenburg Die Spiele mögen beginnen: Wer trotz oder gerade wegen der viel zu langen pandemie-bedingten Theaterpause Lust hat, selbst auf der Bühne zu stehen, hat jetzt Gelegenheit.

Die Anmeldefrist für die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenclubs am Oldenburgischen Staatstheater wurde verlängert. Noch bis diesen Freitag, 11. September, können sich Interessierte mit einem kurzen Video bewerben. Das Hygienekonzept wurde in den letzten Tagen unter strengen Auflagen noch einmal so überarbeitet, dass Proben mit bis zu acht Teilnehmenden möglich sind, heißt es in einer Mitteilung.

Zehn verschiedene Theaterprojekte für verschiedene Altersstufen laden zum Mitmachen ein, geprobt wird ab Ende September einmal wöchentlich am Staatstheater. Die Aufführungen sollen dann im Frühjahr stattfinden.

Mehr Informationen gibt es unter: www.staatstheater.de/mitmachen Bwerbungen und Fragen an: mitmachen@staatstheater-ol.niedersachsen.de