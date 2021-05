Nordwest-Zeitung: Jubiläumskorb für 7575 Online-Abonnentin der NWZ

Oldenburg Ein Bericht über eine Straßensperrung an der Holler Landstraße in Oldenburg gab den Ausschlag: Annika Theel schloss ein Online-Abo ab und wurde so die 7575 Online-Abonnentin der Nordwest-Zeitung – passend zum 75-jährigen Jubiläum der Nordwest-Zeitung. Dafür gab es für die 40-jährige Annika Theel und ihre zehnjährige Tochter Lina einen Jubiläumskorb mit Schokolade, Kaffee, Korn und Jubiläumsbechern.

Infos zu Corona, Entwicklungen in der Nachbarschaft und Stadt, das seien die Themen, die sie vor allem lese, sagt Theel, die in Oldenburg lebt. „Ich mag auch Print, aber mir fehlt häufig die Zeit zum Lesen“, sagt Theel. Deshalb habe sie sich für das Online-Abo entschieden, das sie vor allem morgens nutzen möchten.

