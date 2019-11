Oldenburg Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis zwischen Oldenburg Hauptbahnhof und Hude kommt es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Offenbar ist eine Person am Übergang Wesselsweg in Wüsting von dem Intercity erfasst worden. Wie die Deutsche Bahn per Twitter mitteilt, ist die Strecke derzeit gesperrt. Züge werden zurückgehalten und verspäten sich. Auch sind Teilausfälle möglich.

Die Sperrung soll bis circa 16.30 Uhr andauern.

Die Bahn rät Reisenden, vor Fahrtantritt ihre Verbindung zu prüfen.