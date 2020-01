Oldenburg „Als ich über die Ziellinie gelaufen bin, sind alle Dämme gebrochen“, lacht Petra Schlicht-Last heute, „da flossen die Freudentränen in Strömen.“ Michael Neumann hat Ähnliches erlebt: „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Die Haare an meinen Armen standen zu Berge.“ Beide verbindet ein unvergessliches Erlebnis. Beide sind in Oldenburg einen Halbmarathon gelaufen. Sie 2017, er 2019. Und beide haben es nur geschafft, weil sie sich an der Fitnessaktion „Lauf geht’s“ der NWZ beteiligt haben. „Das Programm hat unser Leben positiv verändert“, sagen Schlicht-Last und Neumann übereinstimmend.

Das Strahlen in den Augen der beiden ist nicht zu übersehen, wenn sie von ihren Eindrücken und Erlebnissen der Aktion berichten. Beide seien fitter geworden, hätten ihr Gewicht reduziert und würden sich gesünder ernähren, erzählen sie. Das Gesamtpaket habe ihnen so gut gefallen, dass sie Interesse an einer weiteren Teilnahme an „Lauf geht’s“ haben. Umso schöner, weil die Aktion dieser Tage erneut angeboten wird. Im PFL in Oldenburg finden am Montag, 3. Februar, Infoveranstaltungen statt. Die erste beginnt um 17.30 Uhr, die zweite um 20 Uhr. Referieren wird Wolfgang Grandjean, einer der Initiatoren von „Lauf geht’s“.

Ein echter Volltreffer

Petra Schlicht-Last wohnt mit ihrer Familie in Edewecht. „Bei mir ist 2017 eine Hüftdysplasie diagnostiziert worden“, sagt die 43-Jährige, „also eine Fehlstellung des Hüftgelenks. Statt danach den Kopf in den Sand zu stecken, habe ich mir überlegt, was helfen könnte.“ Laufen sei ihr in den Sinn gekommen, das habe sie früher schon gern gemacht. „Unsere Nachbarn haben mir erzählt, dass es ,Lauf geht’s‘ gibt, also habe ich mich darüber informiert“, sagt Schlicht-Last. Ein Volltreffer, wie sich später herausstellen sollte.

Die Lauftreffs, die an sechs verschiedenen Standorten angeboten werden, erleichterten ihr den Einstieg. „In der Gruppe läuft es sich einfach besser, weil man sich gegenseitig motivieren kann“, ist sich die 43-Jährige sicher. Die Aktion bietet an: „Latte Macchiato“, eine Gruppe für Anfänger. Für Läufer mit Erfahrungen „Cappuccino“, „Espresso“ ist die Gruppe für starke Teilnehmer.

„Ich bin bei den Anfängern eingestiegen. Und das war die richtige Entscheidung“, findet Schlicht-Last. Durch das Training und die Gruppen-Dynamik habe sie sich verbessert. „Laufen ist eine reine Kopfsache“, sagt sie, „und es tut der Psyche nach einem Tag voller Arbeit verdammt gut. Jeder kann das schaffen!“

Besonders gut gefallen hat Schlicht-Last das von der Forschungsgruppe um Dr. Wolfgang Feil entwickelte Ernährungskonzept. Sie schwört bis heute auf einen Gewürzquark, der ihr ans Herz gelegt wurde. „Der Quark ist durch die Zutaten entzündungshemmend“, sagt sie, „und das hilft meinen Gelenken enorm.“

Ihre Schwägerin Silke Last wird sie am Montag zur Infoveranstaltung begleiten. „Ich habe Probleme mit den Bändern und Sehnen“, erzählt die 47-Jährige, „und möchte meinen Körper durch die Aktion stabilisieren.“ Laufen sei „völliges Neuland“ für sie.

Das Gesamtpaket passt

Michael Neumann lebt mit seiner Familie in Wiefelstede. „Mich hat mein Übergewicht motiviert, an der Aktion teilzunehmen“, sagt der 53-jährige Betriebsleiter eines Logistik-Unternehmens. Er startete mit 135,4 Kilogramm. Am Ende von „Lauf geht’s“ waren es noch 107. Seine Ehefrau Hilke war auch dabei. „Bei uns hat sich durch ,Lauf geht’s‘ so viel geändert“, freuen sich die beiden. Die NWZ-Betreuer und die Trainer seien super, die Tipps für eine bessere und ausgewogenere Ernährung seien „Gold wert“. Das Gesamtpaket mache den großen Reiz aus, sagt Hilke Neumann. Die Belohnung: viele Gänsehaut-Momente und Freudentränen.

Mehr Infos und Anmeldungen unter www.nwz-lauf-gehts.de