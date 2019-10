Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“, plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser. In dieser Woche mit Inga Wolter, stellvertretende Leiterin der NWZonline-Redaktion, und Christoph Kiefer, Leiter der NWZ-Lokalredaktion Oldenburg. Ihr Thema: Der große NWZ-Stadtteilcheck für Oldenburg

Im Stadtteilcheck können Oldenburgerinnen und Oldenburger ihren Stadtteil zu verschiedenen Themen wie Familienfreundlichkeit, Sicherheit oder Verkehrsbelastung mit 1 bis 10 Punkten bewerten.

Die Teilnahme am NWZ-Stadtteilcheck ist bis Samstag, 9. November, möglich. Anschließend werden die Bewertungen ausgewertet und ab dem 19. November auf NWZonline.de und in der gedruckten Zeitung veröffentlicht. An jedem Erscheinungstag werden die Ergebnisse Stadtteil für Stadtteil in einem eigenen großen Bericht, ergänzt um ein Porträt des Stadtteils, präsentiert. Spannung verspricht der abschließende Vergleich aller Oldenburger Stadtteile.