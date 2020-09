Nwz-Serie: Mein Perfekter Tag In Oldenburg: Schmökern, schlickern und schlendern

Oldenburg Für die Meteorologen ist längst Herbst. Auf dem Kalender beginnt er erst am 22. September. Es ist aber schon frischer geworden und nasser. „Ungemütlicher“, sagen einige. Doch auch der Spätsommer/Frühherbst hat seine schönen Tage. Man kann sie sich ja „gemütlich“ gestalten. Zum Bespiel beim Schmökern, Schlickern, Schlendern.

Weite Weg muss man dafür in Oldenburg nicht auf sich nehmen. Ein kleiner Rucksack wäre nicht schlecht, denn vielleicht hat man nach den ersten beiden Stationen doch etwas mehr zu schleppen. Am besten ist man zu Fuß unterwegs, denn das Fahrrad müsste bei folgenden Vorschlägen meistens geschoben werden.

1 Was zum Schmökern besorgen in der Stadtbibliothek: Wer sich zwischen Regalen von Büchern wohl fühlt, dem geht es hier so richtig gut. Selbstverständlich sind auch Ausleihen per App aufs Handy oder Tablet möglich. Die meisten fassen beim Umblättern aber lieber Papier an. Unter mehreren Zehntausend Büchern kann man wählen. Andere Medien sind noch gar nicht mitgezählt. Es ist also genug Lesestoff da. Entscheidung treffen, ausleihen, mitnehmen.

Infos zu den Öffnungszeiten Die Stadtbibliothek im Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3, ist geöffnet am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Mittwochs ist geschlossen. Zum Ausleihen von Medien muss man sich in der Bibliothek anmelden. Man bekommt einen Ausweis für alle sechs Bibliotheken (dazu zählen die Kinderbibliothek am PFL sowie die Stadtteilbibliotheken Eversten, Flötenteich, Kreyenbrück, Ofenerdiek). Ein neuer Bibliotheksausweis kostet für Erwachsene 2,50 Euro und für Kinder 1 Euro.

2 Proviant vom Wochenmarkt (und umzu): Mitten in der Innenstadt auf dem Rathausmarkt kann man zwischen den Verkaufsständen bummeln und sich was gönnen. Etwas Gebäck. Dazu eine Kaffeespezialität. Oder lieber eine herzhafte Bratwurst. Je nach Geschmack. Zum Buch im Rucksack und zur Jahreszeit passt leichte Kost wie ein knackiger Apfel. Platz ist noch für Spezielles aus dem Lakritzladen „Süßholz“ (Markt 23).

Literaturtipps: Schön, Spannend, lehrreich Roman: „Die langen Abende“ von Elizabeth Strout sind einfach nur schön. Zum zweiten Mal (nach „Mit Blick aufs Meer“) ist die ruppige Olive Kitteridge (jetzt 75) die Hauptfigur. Es geht um Lebensbilanzen, ums Altwerden mit seinen erschreckenden und befreienden Seiten. Strout beschreibt Alltägliches besonders. Das schafft sie in kurzen Sätzen. Krimi: „Der Zorn der Einsiedlerin“ von Fred Vargas mit dem eigenwilligen Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg in bester Manier. In Südfrankreich sterben mehrere Männer angeblich am Biss der Einsiedlerspinne. Kleinste Kleinigkeiten werden wichtig auf der Spurensuche, sind dann aber doch nur Nichtigkeiten – vielleicht. Sachbuch: „Becoming“, die Autobiografie von Michelle Obama ist ein Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses, vor allem aber der auf eine starke, gescheite Frau. Die ehemalige First-Lady erzählt unverblümt davon, wie sie wurde, was sie ist. Sie spart auch alltägliche familiäre Sorgen nicht aus, berichtet von Erfolgen und Enttäuschungen.

3 Purer Genuss auf rund 16 Hektar: Der über 200 Jahre alte Schlossgarten ist Naherholungsgebiet und Gartenkunstwerk. Er wurde im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegt. Im Rosengarten duftet es gerade jetzt herrlich. Die Bänke dort wirken einladend. Platz nehmen, ein bisschen im ausgeliehenen Buch schmökern, in den Apfel beißen, Lakritze schlickern. Ein Genuss – wenn das Wetter mitspielt.