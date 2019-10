Oldenburg Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Umgebung?, Wie gut ist das gastronomische Angebot? Welche Lebensqualität hat Ihr Stadtteil? Zwei Dutzend Fragen hat die NWZ für den Check in Zusammenarbeit mit der Oldenburger Unternehmen Umfrageheld formuliert. Es geht darum zu erfahren, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Stadtteil bewerten.

Und so machen Sie mit: Auf der Seite NWZonline.de/stadtteilcheck-oldenburg finden Sie einen Hinweis auf die Aktion. Der Link führt Sie direkt auf die Startseite. Dort wählen Sie den Stadtteil aus, in dem Sie wohnen.

Sie können jedes Thema in der Umfrage, zum Beispiel Familienfreundlichkeit, Sicherheit oder Verkehrsbelastung, mit 1 bis 10 Punkten bewerten. Wenn Sie zu einem Thema keine Meinung haben, können Sie die Frage einfach überspringen.

Die Teilnahme ist anonym. Wir erfragen Ihre Altersgruppe, Ihr Geschlecht und Ihren Familienstand. Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Zum Abschluss der Umfrage können Sie Anregungen, Wünsche oder Vorschläge zur Umfrage oder Ihrem Stadtteil äußern.

Die Teilnahme am NWZ-Stadtteilcheck ist bis Samstag, 9. November, möglich. Anschließend werden die Bewertungen ausgewertet und ab dem 19. November auf NWZonline.de und in der gedruckten Zeitung veröffentlicht. An jedem Erscheinungstag werden die Ergebnisse Stadtteil für Stadtteil in einem eigenen großen Bericht, ergänzt um ein Porträt des Stadtteils, präsentiert. Spannung verspricht der abschließende Vergleich aller Oldenburger Stadtteile.

Mitmachen im Internet unter www.nwzonline.de/stadtteilcheck-oldenburg