Oldenburg „Da habe ich großen Respekt vor“, sagt Chefreporter Karsten Krogmann. Gemeint ist die ganzseitige Anzeige, die Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg unter der Woche in der NWZ veröffentlicht haben. Darin machen sie ihren Unmut über die aus ihrer Sicht einseitige Berichterstattung Luft.

Ganz so stehen lassen möchte Karsten Krogmann den offenen Brief jedoch auch nicht. Bei einem „Käffchen“ mit Chefredakteur Lars Reckermann erklärt der Chefreporter in sehr ehrlichen Worten seine Sicht der Dinge.