Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“ plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser.

In dieser Woche hat NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann sich mit Volontär Niklas Benter und NWZplay-Mitarbeiter Hauke Wiesner im EWE-Smart-Home „Zuhause 18“ in Oldenburg getroffen. Die beiden haben dort übernachtet und berichten nun, ob das intelligente Wohnen sie überzeugt hat – oder nicht.