Oldenburg Der Bürgerbrunch der Bürgerstiftung soll auch im kommenden Jahr wieder auf dem Cäcilienplatz stattfinden. Das bestätigte Stefanie Gravekarstens von der Geschäftsstelle der Stiftung. Möglich machen das auch positive Rückmeldungen der benachbarten Anwohner nach der Veranstaltung Ende Juni.

In einem Schreiben an die Bürgerstiftung hat die Bürgerinitiative Dobbenviertel den Veranstaltern bescheinigt, dass man erfreut war „über den ruhigen und angenehmen Verlauf des Bürgerbrunches auf dem Cäcilienplatz. Der Platz wurde sauber hinterlassen und die Anlage wurde pfleglich behandelt. In diesem Rahmen ist uns der Bürgerbrunch auch im nächsten Jahr willkommen.“

Im Vorfeld hatten sich die Anwohner noch skeptisch gezeigt, nachdem der Umzug vom Schlossplatz auf den Cäcilienplatz öffentlich gemacht wurde. Das ein Landschaftsschutzgebiet für so eine Veranstaltung ausgesucht wurden, hatte bei ihnen für Kritik gesorgt.

Nachdem es auch von Mitarbeitern, die die Grünanlage pflegen, nach Angabe von Gravekarstens keine Beanstandung gegeben habe, sei man zuversichtlich, auch fürs kommende Jahr eine Ausnahmegenehmigung für den Bürgerbrunch zu erhalten. Planmäßig soll dieser am 21. Juni 2020 stattfinden.

Optimierungsbedarf sieht Gravekarstens noch beim neuen Konzept. So müsse an der Tontechnik gefeilt werden und das Programm – die „Walking Acts“ – dürfe ihre Meinung nach auf entsprechend ruhiger Basis etwas ausgeweitet werden. „Weiteres wird sich bei den Vorbereitungen Anfang 2020 entwickeln.“ Davon abgesehen habe man beim vergangenen Brunch das Ziel erreicht, für Begegnungen und Gemeinsinn zu sorgen sowie die Aktion Schultüte zu finanzieren. „150 bedürftige Kindern werden kurz vor der Einschulung eine Schultüte mit Nützlichem und Süßem erhalten.“

Darüber sollte ähnlich viel Freude herrschen wie bei der Gewinnerin des Rundfluges, der beim Bürgerbrunch verlost worden war. Sabine Tapken konnte gemeinsam mit ihrem Ehemann ihre nähere Heimat aus luftiger Höhe betrachten. Der Rundflug in einer Cessna 172 mit Piloten Godehard Vogt führte von Ganderkesee über Oldenburg zum Jadebusen, dann an der Weser entlang und über die Hunte hinweg zurück nach Ganderkesee. Beeindruckt von den wunderbaren Bildern versprach das Ehepaar, auch beim nächsten Bürgerbrunch wieder dabei zu sein.“