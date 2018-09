Oldenburg In einem asiatischen Schnellrestaurant im Oldenburger Hauptbahnhof ist am frühen Donnerstagabend ein zunächst verbaler Konflikt eskaliert. Ein 23-Jähriger, der in dem Restaurant zum Probearbeiten war, geriet mit dem 54-jährigen Küchenchef über die Zubereitung der Speisen aneinander. Den Streit setzten sie außerhalb der Geschäftsräume verbal fort.

Im weiteren Verlauf schlug der 23-Jährige den Küchenchef mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Mitarbeiter des Restaurants sowie eine später eintreffende Streife der Bundespolizei beruhigten die Situation schließlich. Gegen den 23-jährigen afghanischen Staatsangehörigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.