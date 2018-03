Oldenburg Seine Gedanken waren stets dunkel. Das Internet dagegen: quietschbunt und fröhlich. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass alle so glücklich sind.“ Lexx Grant war es nicht. Ganz im Gegenteil. Das zeigt er auch im Netz.

Video: Emily von „Sach an!“ im Interview mit Lexx Grant

Lexx Grant ist eine Art Künstlername für den 20-Jährigen. Unter diesem Pseudonym veröffentlicht der Oldenburger Fotos auf den Internet-Plattformen „We heart it“ und „Tumblr“. Hierzulande sind diese Seiten dem großen Publikum relativ unbekannt. Doch unter Jüngeren und auch in anderen Ländern gibt es viele Nutzer. 33 000 Menschen folgen Grant zum Beispiel bei „We heart it“.

Die bekommen düstere Bilder zu sehen. Fotos des 20-Jährigen, stets in Schwarz gekleidet, versehen mit Sprüchen. Meist sind es Zitate, zum Beispiel von Kurt Cobain, dem verstorbenen Musiker.

Das sagt Emily von „Sach an!" „Düstere Bildbearbeitung, rockiger Style und depressive Sprüche: das macht die Bilder von Blogger Lexx Grant aus. Für mich ein „Sach an trifft", das unter die Haut ging. Denn hinter den Bildern steckt viel mehr: Sie dienen Lexx als Selbsttherapie gegen seine Depressionen." „Sach an!" ist der Youtube-Kanal der NWZ. Bei „Sach an trifft..." porträtieren wir Oldenburger, die sich im Internet präsentieren.

Der Grundton der Bilder gibt einen kleinen Einblick in die Probleme, mit denen Grant lebte: Essstörungen, Depressionen, Selbstmordgedanken. Als Teenager steckte er sich den Finger in den Hals und nahm in einem Monat 20 Kilogramm ab. Seine Fotos haben ihm geholfen, damit besser umzugehen, sagt er.

Also Eigentherapie als Allheilmittel? Grant widerspricht: „Ich rate jedem mit Depressionen, zum Arzt zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass er mir persönlich helfen könnte. Ich würde ihn wahrscheinlich anlügen und sagen, dass es mir gut geht.“

Sein Weg ist ein Balanceakt. Einerseits besucht er das Abendgymnasium und will Krankenpfleger werden. Andererseits sieht er keinen Sinn darin, älter als 30 Jahre zu werden. Welcher Gedanke die Oberhand gewinnt, ist noch nicht entschieden.

• Das „Bündnis gegen Depression“ hat eine kostenlosen Telefonberatung eingerichtet: Tel. 0800/33 44 533.