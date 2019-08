Oldenburg Jedes fünfte Speiseeis ist nach einer Untersuchung des Lebensmittel- und Veterinärinstituts Braunschweig/Hannover mikrobiologisch auffällig. Das Lebensmittel- und Veterinärinstitut , das zum Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) gehört, hatte in diesem Jahr 293 Speiseeisproben untersucht. 59 waren mikrobiologisch auffällig.

Die Proben waren hauptsächlich aus kleineren handwerklichen Betrieben entnommen worden – entweder aus dem Thekenbereich oder direkt nach der Herstellung, erläuterte das Laves in Oldenburg. Von den 59 mikrobiologisch auffälligen Proben lagen bei 17 Proben die Keimgehalte über dem festgelegten Warnwert. In 42 Proben wurden lediglich Richtwerte überschritten. Dabei handelt es sich nach Angaben des Laves vor allem um Keime, die als Indikatoren für Hygienemängel gelten. „In keiner Probe sind krankmachende Keime wie Salmonellen nachgewiesen worden“, teilte das Laves mit.

Bei den 17 Proben mit deutlich erhöhten Keimgehalten seien überwiegend Enterobakterien festgestellt, heißt es weiter. Das sind Keime, die auf hygienische Mängel bei der Herstellung oder bei der Abgabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher hindeuten. Außerdem war in zwei Proben (Fruchteis Banane und Pfefferminzeis) auch der Gehalt an E. coli, ein Indikator für fäkale Verunreinigungen, deutlich erhöht. Dies könne auf mangelnde Personalhygiene hindeuten, beispielsweise durch unzureichendes Händewaschen.

Die Speiseeisherstellung unterliegt strengen mikrobiologischen Anforderungen und intensiven Routinekontrollen vor Ort. Bei auffälligen Untersuchungsergebnissen ordnen die Lebensmittelüberwachungsbehörden zudem entsprechende Maßnahmen an, um Hygienemängel in den betreffenden Betrieben zu beseitigen. „Eingetrocknete oder verklebte Reste im Arbeitsbereich oder auf der Theke stellen Brutstätten für Mikroorganismen dar und können zu erhöhten Keimgehalten führen“, erläutert Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, Präsident des Laves.

In den Sommermonaten werden in den Lebensmittel- und Veterinärinstituten des LAVES in Braunschweig/Hannover und Oldenburg jährlich bis zu 1000 Eisproben von den Lebensmittelüberwachungsbehörden eingesandt. Im vergangenen Jahr wurden im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg und im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover des Laves 845 Proben untersucht. Davon waren 181 Proben mikrobiologisch auffällig.