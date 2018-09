Oldenburg Panne im Olantis: Das Kinderbecken, Freizeitbecken mit der Verbindung nach außen und das Lehrschwimmbecken hinter dem Drei-Meter-Turm im Olantis-Huntebad konnten am Montag erst gegen 11 Uhr geöffnet werden.

Als Grund gibt Olantis-Geschäftsführer Jens Hackbart eine zu hohe Chlorkonzentration im Wasser an. Ursache dafür sei eine defekte Elektrode am „Chlorbleichlaugebehälter“ gewesen. An die automatische Steuerung sei ständig ein niedriger Wert übermittelt worden, so dass über Stunden hinweg fälschlicherweise dem Wasser zu viel Chlor zugegeben worden war. Chlorgas gibt es im Olantis nicht, fügte Hackbart hinzu. Eine Gefahr für die Gäste des Schwimmbades und der Sauna habe also nicht bestanden.

Das Wasser in den Freibadbecken sowie im Schwimmerbecken in der Halle sei nicht betroffen gewesen. Dort hätten die Badegäste ihre Bahnen gezogen.