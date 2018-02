Oldenburg Es hätte der schönste Tag im Leben von Manuela Wolke werden sollen – ihre Hochzeit. Doch leider lief der Tag nicht so wie geplant. Obwohl die Braut ihr Kleid frühzeitig in einer Modeboutique in Bielefeld bestellte und bezahlte, kam es nie in Oldenburg an. Auch als sie Kontakt zu der polnischen Modefirma aufnahm, wurde ihr das Kleid nicht zugestellt.

Und damit ist Manuela Wolke nicht alleine, über soziale Medien hat sie Kontakt zu anderen Frauen gefunden, denen es genauso ergangen ist. Zusammen mit einer weiteren Braut zog Wolke vor das Amtsgericht Bielefeld – sie fordert Schadenersatz. „Es geht zwar ,nur‘ um 2500 Euro, aber emotional war das eine Belastung für mich“, erklärt Wolke.

Am Mittwoch, 21. Februar, wurde der Prozess fortgeführt, doch ein Urteil des Bielefelder Amtsgerichts gibt es noch nicht. „Nach Meinung des Gerichts ist Bielefeld nicht zuständig“, sagt Amtsgerichtspressesprecher Dr. Roland Pohl. Die Beteiligten hätten vereinbart, dass das Kleid nach Oldenburg geschickt werden soll, und diese Vereinbarung habe die beklagte Firma nicht erfüllt. Deshalb soll der Prozess nun nach Meinung des Bielefelder Amtsgerichts in Oldenburg vor dem Amtsgericht geführt werden. „Selbst wenn das als Worst-Case-Szenario eintritt, ziehe ich es jetzt durch“, versichert Wolke. „Ich hoffe, dass die Gerechtigkeit siegt. Es bleibt immer die leichte Trauer, dass ich meine Hochzeit nicht wie geplant feiern konnte.“

Nicola Meise ist die Anwältin von Manuela Wolke. Sie ist optimistisch, dass die Braut ihre Schadensersatzforderung durchsetzten kann. Ihrer Aussage nach, sei das Gericht der Klägerin in der Sache gefolgt und die beklagte Firma sei grundsätzlich verantwortlich, Wolke den Schaden zu ersetzten. Pohl bestätigte diese Aussage nicht.

Meise jedoch meint: „Im Grunde ist es jetzt nur noch die Frage, ob die Klägerin ihr Geld zügig oder mit erheblicher Verzögerung bekommt.“ Sie sieht keine Notwendigkeit dafür, die Sache von Bielefeld nach Oldenburg zu verlegen und plant innerhalb der Frist von 14 Tagen eine Stellungnahme beim Amtsgericht in Bielefeld einzureichen. „Bis wir wissen, wo die Reise hingeht, wird aber sicherlich noch die erste Märzwoche ins Land ziehen,“ meint Meise.

