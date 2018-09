Oldenburg Sonne, tolle Wagen und Zehntausende Zuschauer an der Strecke : Der große Kramermarktumzug hat die Oldenburger und ihre Gäste am Samstagnachmittag auf den Kramermarkt 2018 eingestimmt. Viele aufwendig dekorierte Wagen, nicht nur aus Oldenburg, sondern unter anderem auch aus dem Ammerland, dem Landkreis und der Wesermarsch, lösten Beifall aus. Turn- und Musikgruppen heizten die Stimmung an den dicht gesäumten Straßen an. Der Umzug ist traditionell einer der Höhepunkt des Kramermarktes.

„Die Oldenburger brennen auf den Kramermarkt“, fasste Moderator Horst Hullmann die tolle Stimmung zusammen. „Der Kramermarkt ist eröffnet“, rief Oberbürgermeister zum Abschluss des Zuges mit mehr als 100 Gruppen von der Ehrentribüne - da hatten Tausende bereits das Gelände rund um die Weser-Ems-Halle gestürmt.

Der nach ersten Angaben der Polizei ohne besondere Zwischenfälle verlaufene Umzug führte vom Staatstheater über die Wälle und die Donnerschweer Straße zum Festgelände. Gegen 16.30 Uhr twitterte die Polizei, dass die letzten Wagen beim Kramermarkt eingetroffen und die Straßensperren im Bereich der Innenstadt aufgehoben worden seien. Der Verkehr fließe aber noch langsam.

Bis zum kommenden Wochenende werden auf dem größten Volksfest Norddeutschland wieder Hunderttausende Besucher in Oldenburg erwartet.