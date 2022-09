Historisches Quiz: Wie gut kennen Sie die Oldenburger Geschichte?

Oldenburg Sie kennen Oldenburg – aber kennen Sie auch die Oldenburger Geschichte? Probieren Sie es in unserem Quiz aus! Keine Angst, wir fragen nicht einfach Jahreszahlen ab: Vielmehr geht es um besondere Ereignisse, Gebäude und prominente Personen, die Oldenburg besucht haben. An manches können Sie sich vielleicht (aus Erzählungen) erinnern. Zeigen Sie uns, was Sie wissen!

Wie gut kennen Sie die Oldenburger Geschichte? Wir haben ein wenig im Foto-Archiv der NWZ in Oldenburg gestöbert. Und dabei so manchen Schatz gefunden. Zu jedem Schatz gibt es eine Geschichte: Kennen Sie sie? Das Verlagsgebäude der NWZ in der Peterstraße 1966: Wie alt war die Zeitung damals? Ein Bild aus dem Jahr 1977: Was befindet sich heute in diesem Gebäude? Wie viele Zuschauer kamen 1973 zum DFB-Pokalspiel VfB Oldenburg gegen Borussia Mönchengladbach ins Marschwegstadion? Der Oldenburger Hafen 1972: Auf der rechten Seite, neben dem Wendehafen, stand bis 1982 ein ehemaliges Kraftwerk. Bis wann versorgte es die Stadt mit Strom? Pferdemarkt 1965: Warum war die Hochlegung der Bahnschienen Anfang der 1960er-Jahre von vielen Oldenburgerinnen und Oldenburgern herbeigesehnt? Die "Aktuelle Schaubude" zu Gast auf dem Oldenburger Kramermarkt 1977: Welche Prominenten statteten dem Volksfest damals einen Besuch ab? Bis 1964 war dieses Kaufhaus ein wichtiger Anlaufpunkt für Kundschaft in der Oldenburger Innenstadt. Welches Kaufhaus steht hier heute? Bis zur Einrichtung der Fußgängerzone 1967 war der Rathausmarkt Hauptumsteigestelle. Zehn Jahre vorher fuhren noch elektrisch betriebene Busse durch die Stadt Wie hießen sie? Sie sind der Sonnenkönig der Oldenburger Geschichte Ihnen macht so schnell keiner was vor: Die Oldenburger Geschichte kennen Sie besser als Ihre Westentasche! Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Olymp der Oldenburger Geschichte! Sie sind der Kronprinz der Oldenburger Geschichte Es hat nicht ganz für den Thron gereicht. Macht aber nichts, denn das Schöne an der Geschchte ist: Sie ändert sich nicht mehr. Probieren Sie es also gern noch einmal. Aus Prinz Charles wurde ja auch nach langem Warten ein König. Wenn Sie eine Epoche wären, wären Sie das Mittelalter Nach Ihnen kommt noch ne Menge, vor Ihnen aber auch. Dran bleiben und durchhalten, die Renaissance ist zum Greifen nahe! Ihre Körperhygiene ist (im gegensatz zum Mittelalter) selbstverständlich voll auf der Höhe der Zeit, da wollen wir nichts gesagt haben. Immerhin wissen Sie, dass es eine Zeit vor 2022 gab Sie sind vielleicht kein Geschichtsexperte, aber manchmal flackert doch eine historische Fackel in Ihrem Kopf auf. Es ist ja durchaus auch wichtig, im Heute zu leben. Aber geben Sie nicht auf! Mit ein bisschen Übung stehen Ihnen vielleicht bald alle Türen offen. Das geht besser. Viel besser. Bleiben Sie dran! Oldenburg ist Ihnen ein Begriff? Und Sie wissen, dass das Leben nicht erst in der vergangenen Woche begonnen hat? Nun ja, Schwamm drüber. Wir können Ihnen nur Übung, Übung, Übung empfehlen. Vielleicht ist "Fundstücke", der historische Newsletter von NWZonline ja etwas für Sie? Da lernen Sie einiges über die Geschichte der Stadt und darüber hinaus.

