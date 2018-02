Oldenburg Störung bei Vodafone: Kunden des Kabel-Anbieters im Nordwesten mussten am Samstagnachmittag für einige Stunden auf mehrere Fernsehsender verzichten. „Ja, wir hatten ein technisches Problem bei der Einspeisung der Sender“, bestätigte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Nachfrage der NWZ. Betroffen seien etwa ARD, ZDF, Eurosport und mehrere nördliche dritte Programme. Gegen 16.30 Uhr sei die Störung bereits behoben worden, teilte Petendorf weiter mit.

Sportenthusiasten, die sich auf die Übertragung des Eishockeyfinales bei Olympia am frühen Sonntag freuen (ab 5.10 Uhr bei Eurosport oder im ZDF), können also beruhigt sein. Und im Ausnahmefall lässt sich das Spiel auch per Stream im Internet anschauen.