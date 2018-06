Parken nur auf dem Fliegerhorst

Oldenburg Die Anreise zur Kaserne in Bümmerstede ist alles andere als einfach. Denn Parkmöglichkeiten direkt vor Ort können nicht angeboten werden. Die Bundeswehr ruft daher dazu auf, den offiziell ausgewiesenen Parkplatz zu nutzen: Auf dem ehemaligen Fliegerhorst steht ausreichend Platz zur Verfügung. Von dort aus bieten die Veranstalter kostenlose Pendelbusse nach Bümmerstede und zurück an. Etwa 100 Busse sind für den Transport der Besucher eingeplant. Der Shuttleverkehr am Fliegerhorst startet um 8.30 Uhr. Der letzte Bus fährt von dort um 16.30 Uhr ab.

Allen Besucher aus der Stadt empfiehlt die Bundeswehr, mit dem Fahrrad zur Kaserne zu fahren. Sowohl am nördlichen Eingang (Bümmersteder Tredde) als auch am südlichen (Sprungweg) werden 5500 Fahrradstellplätze bereitgestellt.