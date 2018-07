Oldenburg Parkplätze in der Innenstadt sind in Großstädten generell Mangelware. Vor allem Autobesitzer, die täglich zur Arbeit einpendeln, müssen tief in die Tasche greifen, wenn sie ihren fahrbaren Untersatz in oder nahe der City abstellen wollen.

Eine Analyse der Immobilien-Plattform Immowelt.de hat die Stellplatz-Mieten für die 14 größten deutschen Städte unter die Lupe genommen. Von 170 Euro monatlich für einen Stellplatz in der Frankfurter Innenstadt bis zu 16 Euro in Außenbezirken von Dresden reichte die Preisspanne, die in der Analyse ermittelt wurde.

Probleme mit Parkplätzen in Oldenburg

Für Oldenburg konnte Immowelt keine statistisch aussagekräftigen Zahlen ermitteln. Deshalb haben wir uns selbst nach dem aktuellen Stand der Dinge umgehört. Auch wenn Oldenburg von den Einwohnerzahlen her nicht mit Frankfurt oder Dresden vergleichbar ist, so ist die Problematik hier wegen der stetig steigenden Einwohnerzahl genauso gegenwärtig und ein Vergleich mit den größten Städten vor diesem Hintergrund durchaus interessant.

Im Fokus stehen dabei vor allem die Parkhäuser im Innenstadtbereich. Tatsächlich haben nur zwei von ihnen Angebote für Dauerparker. Das Parkhaus am Waffenplatz verlangt 97,58 Euro monatlich von seinen Langzeit-Parkern.

Günstiger, allerdings schon ein Stück abseits der Innenstadt, kommen Dauerparker im Parkhaus am ZOB weg. Eine Monatskarte kostet dort 30 Euro, schließt man gleich ein Jahresabo ab, werden 25 Euro monatlich fällig. Die Tiefgarage am Theaterwall bietet zurzeit keine Dauerparkplätze an. Auch die von der Firma Contipark betriebenen Parkhäuser im CCO und an der Staulinie haben laut Aushang und Internetseite keine Angebote für Dauer-Stellplätze.

Vereinzelt private Stellplätze im Angebot

Auch private Angebote auf den einschlägigen Immobilien-Plattformen sind eher rar. Bei Immowelt.de selbst gibt es derzeit gerade einmal zwei Angebote. Eines am Staugraben für 59,50 Euro, plus 9,50 Euro Nebenkosten; das zweite ist eine Garage im schon deutlich abgelegeneren Neuenwege für 50 Euro. Bei Immobilienscout24.de gibt es sechs Angebote. Sie reichen von 25 Euro für einen Innenhof-Parkplatz an der Nadorster Straße bis hin zu 100 Euro für einen Tiefgaragenplatz im Haarenesch und 150 Euro für eine Doppelgarage in Eversten. Etwas mehr Auswahl bietet derzeit Ebay Kleinanzeigen mit rund 20 Stellplätzen. Die Preisspanne reicht dort vom Hinterhofplatz für 25 Euro bis zur Doppelgarage mit Grube für 200 Euro. Für Interessenten deren Leidensdruck ebenso stark wie die Kaufkraft ist, werden dort auch Tiefgaragen-Stellplatz zum Kauf angeboten, für 18 500 Euro.

Im Vergleich mit den 14 größten Städten, aber auch mit seinen beiden ewigen Konkurrenten im Nordwesten, belegt Oldenburg einen Platz im Mittelfeld. Im deutlich größeren Bremen etwa reicht die Preisspanne für Dauerparkplätze von 23 bis 88 Euro. In Osnabrück gibt es unter elf Parkhäusern nur drei, die zurzeit Dauerstellplätze anbieten. Dort reichen die Mieten von 61 bis 79 Euro.