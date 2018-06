Oldenburg Ganz vorsichtig setzt Kina einen Fuß auf das Aluminium. Ein wenig skeptisch blickt sie auf die orange-weiße Begrenzung und das zwei Meter lange, rund herum gespannte Auffangnetz. „Ich hatte nicht gedacht, dass es so hoch ist“, erzählt die Neunjährige.

Kina und 17 ihrer Mitschüler der dritten Klasse der Grundschule Alexandersfeld haben sich in schwindelerregende Höhe auf den 26 mal 26 Meter breiten Hubschrauberlandeplatz des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg gewagt. Sie nehmen am Projekt Plietsch teil. Das Projekt der Nordwest-Zeitung wird von der NWZ-Stiftung finanziell unterstützt. Dabei werden Grundschüler zu Reportern, informieren sich vor Ort über ein Thema und verfassen im Anschluss einen Beitrag für ein Sonderheft des NWZ-Kinderclubs mit Flux und Fluse.

Auf dem Dach des Evangelischen Krankenhauses

Der leitende Facilitymanager und Architekt Hans-Jürgen Bethge begleitet das Bauprojekt am Oldenburger Krankenhaus. Er stand genauso wie seine Mitarbeiterin Katja Koska und Pressesprecherin Ursula Kremer für Fragen zur Verfügung. Geduldig erklärte er, wie weit der Bau ist und wie genau der Hubschrauberlandeplatz und die Notaufnahme im Krankenhaus zusammenwirken.

Blick in den Rettungsaufzug

Die Mädchen und Jungen konnten einen Blick in die Heizungszentrale, die spätere Notaufnahme und den Rettungsaufzug werfen. Aber besonders interessierte sie natürlich alles rund um den Hubschrauber. Sie erfuhren, dass die Helikopter bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell fliegen können. Außerdem hat der Landeplatz eine Fußbodenheizung, damit die Kufen des Hubschraubers im Winter nicht festfriert.

„Wir wollen hier Menschenleben retten“, sagte Bethge. Davon waren die Kinder sehr beeindruckt. „Den Hubschrauberlandeplatz fand ich richtig cool“, sagte der neunjährige Tim. Auch Nico war begeistert. „Angst hatte ich in der Höhe gar nicht“, sagte er.