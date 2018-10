Oldenburg Leude wir feiern Jubiläum. 20 Folgen ist unser kleiner Podcast nun schon alt. Irre! Da heute auch noch Halloween ist, haben wir die Gunst der Stunde genutzt und ein Halloween Special für euch gezaubert. Es geht um gruseliges Spielzeug, unsere Lieblingshorrorfilme und solche die wir nie wieder sehen wollen und wir verraten, auf was wir so stehen… Also wenn es um gruseliges geht… das kann man jetzt falsch… ach ihr wisst schon. Streaming-Tipps zum Fest der Blutfontänen gibts auch noch – also reingehört und Spaß gehabt mit zwei Stunden SQUAD-Wahnsinn.

