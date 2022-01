Polizei sucht Zeugen: Unbekannte entwenden in Oldenburg zwei Bienenvölker

Oldenburg Gleich zwei Bienenvölker haben noch unbekannte Täter in Oldenburg am Schafjückenweg entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstag. Der Schaden wird auf 650 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0441/7904115 zu melden. Für einen Vorfall an der Sporthalle Alexandersfeld in der Nacht auf Samstag werden ebenfalls Zeugen gesucht. Dort verschafften sich unbekannte Personen Zutritt und konsumierten Getränke. Bei ihren Aktivitäten wurde auch der Hallenboden beschädigt. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter 0441/7904115 entgegen.

