Polizei Oldenburg Sucht Zeugen: Autofahrer schubst 60-Jährigen vom Rad

Oldenburg Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem Mercedes-Fahrer und einem Radfahrer ist es am Mittwoch um 17.20 Uhr auf der Nadorster Straße in Oldenburg gekommen. Laut Zeugen hatte der Fahrer des schwarzen Mercedes (Typ E 350) in Höhe der Einmündung in die Lindenstraße den Geh- und Radweg der Nadorster Straße befahren.

Auf dem Radweg habe der Unbekannte schließlich angehalten und dabei den Radverkehr blockiert. Als sich ein 60-jähriger Radfahrer beschwerte, sei der Fahrer des Mercedes ausgestiegen und habe den Mann vom Rad auf die Fahrbahn geschubst. Der Oldenburger wurde dabei leicht verletzt. Der Täter sei geflüchtet.

Zeugen konnten der Polizei das Kennzeichen des Mercedes nennen. Die Beamten ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Weitere Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.