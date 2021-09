Nach Überfall in Oldenburg: Polizei sucht nach möglicher Zeugin

Oldenburg Im Fall um einen Raub in einem Geschäft an der Eichenstraße sucht die Polizei nach einer möglichen Zeugin, die den Täter wahrscheinlich gesehen haben soll. Der Unbekannte hatte bereits am Freitag, 27. August, gegen 21.25 Uhr, das Geschäft überfallen. Dabei bedrohte er einen Mitarbeiter mit einem Messer und konnte Bargeld erbeuten.

Der Täter wurde als etwa 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Am Abend der Tat soll er einen schwarzen Hoodie mit Kapuze, ein schwarzes Cap sowie eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

In diesem Zusammenhang hat sich bereits eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die neben dem Täter auch die zweite mögliche Zeugin gesehen haben soll. Diese Frau soll direkt am Haupteingang des Geschäfts gestanden haben und Einkäufe in ihrem Fahrradkorb verstaut haben, als der Täter auf seiner Flucht an ihr vorbeigelaufen sei. Diese Zeugin soll eine kräftige Statur haben und etwa 50 bis 70 Jahre alt gewesen sein. Insbesondere diese Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/7904115 entgegengenommen.

