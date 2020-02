Oldenburg Nach einem Vorfall in Oldenburg sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte haben demnach am Freitag versucht, ein abgestelltes Auto in der Familie-Mechau-Straße – abgehend von der Jägerstraße – in Brand zu setzen. Bei der Brandstiftung um 12.10 Uhr sei auch Brandbeschleuniger benutzt worden.

Der beschädigte Wagen wurde von der Polizei sichergestellt. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sollen sich verdächtige Personen mit einem Pkw vom Tatort entfernt haben. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.