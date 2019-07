Oldenburg Großeinsatz der Polizei am frühen Morgen in Oldenburg: Ein 52-Jähriger hatte sich in einer Wohnung am Scheideweg verschanzt, nachdem er seiner 34-jährigen Lebensgefährtin offenbar Gewalt angetan hatte. Die Frau konnte sich laut Auskunft der Polizei noch zu Nachbarn flüchten, bevor sie zusammenbrach. Die Nachbarn alarmierten um 6.08 Uhr die Polizei und den Notarzt. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, die junge Frau zu reanimieren. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Aufgrund erster Aussagen geht die Polizei davon aus, dass der 52-jährige Lebensgefährte der Frau die Verletzungen zugefügt hat. Dieser verschanzte sich daraufhin in der gemeinsamen Wohnung im Scheideweg. Die Einsatzkräfte, darunter Kräfte des Spezialeinsatzkommandos, nahmen mit dem Mann Kontakt durch ein Fenster im Erdgeschoss auf. Gegen 9.10 Uhr erfolgte ein Zugriff, bei dem der 52-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Der Verdächtige leistete laut Polizei keinen Widerstand.

Der 52-Jährige weise Verletzungen auf, die laut Polizei aber nicht vom Einsatz herrühren. Der Mann wurde in einen Rettungswagen gebracht und untersucht. Spezialisten untersuchen die Wohnung nach Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Scheideweg ist im Bereich zwischen der Porsenbergstraße und der Nadorster Straße auch am frühen Nachmittag noch gesperrt. Neben diversen Fahrzeugen der Polizei sind auch Rettungskräfte und die Feuerwehr im Einsatz. Auch Seelsorger sind vor Ort. Die Gasleitungen waren in dem Bereich abgestellt worden. Gefahr für die Anwohner habe aber nicht bestanden, teilt die Polizei mit.