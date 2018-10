Oldenburg Einen Tag vor Beginn der erneuten Verhandlung gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel ist die Zahl der ihm zur Last gelegten Mordfälle von 99 auf 100 gestiegen. Die Anklage zum 100. Fall, über den bereits berichtet wurde, werde mitverhandelt, teilte das Landgericht Oldenburg am Montag mit.

Der Prozess wurde wegen der großen Anzahl an Verfahrensbeteiligten in die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg verlegt, wo die Verhandlung am Dienstag um 9 Uhr beginnt. Es wird mit über 120 Nebenklägern gerechnet.

Högel wurde bereits im Februar 2015 unter anderem wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Damals wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Seinen Opfern soll er laut Anklage in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst in den Jahren 2000 bis 2005 ein Medikament mit tödlichen Nebenwirkungen gespritzt haben. Ermittler sehen in den Todesfällen die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte.