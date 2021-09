Raubüberfall in Oldenburg: Täter bedroht 50-Jährigen mit Messer - Zeugen gesucht

Oldenburg Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Die Tat, bei der ein bislang unbekannter Täter mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet hat, geschah am Montagabend, 6. September, gegen 19.30 Uhr an der Bernhardstraße in Eversten. Ein 50-jähriger Oldenburger schilderte der Polizei, dass er seinen Wagen auf dem Parkplatz unmittelbar neben der Autobahn-Überführung abgestellt hatte. Seine Geldbörse habe er nach dem Aussteigen kurzfristig auf das Dach seines Autos gelegt. Als der 50-Jährige sich umdrehte, habe plötzlich ein Unbekannter vor ihm gestanden und ihm ein Messer vor den Bauch gehalten.

Das Opfer sagte aus, dass der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter ihn aufforderte, die Geldbörse herzugeben. Der Oldenburger trat seinen Angaben zufolge dann einen Schritt zur Seite, woraufhin der Täter sich die Geldbörse griff und in Richtung Prinzessinweg wegrannte. Dort habe sich der Flüchtende ein Fahrrad gegriffen und sei damit weitergefahren.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl in Oldenburg erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl in Oldenburg - Wir machen Sie fit! Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Bei dem Täter soll es sich um einen 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit dicklicher Statur und dunklem Teint gehandelt haben. Der Unbekannte habe kurze dunkle Locken gehabt und sei mit einem grauen Kapuzenpullover, dunkler Jogginghose sowie hellen Sportschuhen bekleidet gewesen. Bei dem benutzten Fahrrad soll es sich um ein älteres, silberfarbenes Damenrad gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme unter Tel. 0441/790-4115. Insbesondere die Fahrerin eines Skoda, die sich zur Tatzeit ebenfalls auf dem Parkplatz aufgehalten hatte, dürfte den Täter nach Angaben des Opfers gesehen haben.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten