Reisebüro-Demo vor dem Schloss

Oldenburg An diesem Mittwoch werden auch in Oldenburg erneut Inhaber und Mitarbeiter von Reisebüros demonstrieren und auf ihre wirtschaftliche Schieflage in der Corona-Krise hinweisen. Sie fordern einen Rettungsfonds. Die Demo findet statt von 11.55 Uhr bis 14 Uhr auf dem Schloßplatz statt.

