Oldenburg Die Stadt hat den Besitzer des Wallkinos, den Hamburger Ulrich Marseille, zur Beseitigung von Bauschäden an dem leerstehenden Gebäude aufgefordert. Das teilte ein Sprecher der Verwaltung am Freitag mit. Marseille sei eine Liste mit Mängeln zugestellt worden, die behoben werden müssen. Hintergrund ist eine Begehung des Gebäudes in der vergangenen Woche. Dabei seien am Dach erhebliche Schäden festgestellt worden. Die Stadt müsse sicherstellen, dass die Öffentlichkeit nicht durch möglicherweise herabfallende Teile gefährdet werden.

Unübersehbare Schäden: Das Wallkino steht seit mehr als zehn Jahren leer und hat baulich gelitten.

Das ehemalige Kino steht seit mehr als zehn Jahren leer. Gespräche mit dem Eigentümer Marseille, Betreiber der gleichnamigen Kette von Pflegeeinrichtungen, über einen Kauf oder eine Nachnutzung kamen bislang zu keinem Ergebnis. Zuletzt hatte der Architekt Alexis Angelis ein Konzept für ein Kulturzentrum vorgestellt.

Marseille hält das Gebäude für nicht sanierungsfähig und hat angeboten, die Fassade zu erhalten. Das lehnt die Stadt mit Verweis auf den Denkmalschutz ab. Auch Anliegern waren in den vergangenen Tagen Schäden aufgefallen. Bereits im Januar hatte die Stadt unter Androhung von Strafmaßnahmen eine Begehung und die Beseitigung von Schäden gefordert. Marseille hatte gegenüber der NWZ betont, alle zur Sicherheit erforderlichen Maßnahmen würden durchgeführt.

Lesen Sie auch:

Wird das Oldenburger Wallkino zum Kulturzentrum?

Wallkino in Oldenburg: Kein Happy End in Sicht

Oldenburger Schandfleck: Wallkino – Bretter, die Verfall bedeuten