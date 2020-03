Rotes Kreuz: Blutspende bitte nicht absagen

Oldenburg Der OTB hält am jährlichen Blutspendetermin am Ostersamstag mit Kinderbetreuung und Osterfrühstück in der Haarenesch-Sporthalle fest. „Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass die Menschen keine Angst haben, zur Blutspende zu gehen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Das DRK sei dringend auf Spendelokale angewiesen.

Der Turnerbund verweist auf einen Aufruf des DRK von Freitag. Das DRK sei „dringend auf jedes Spendelokal angewiesen“, heißt es dort. Aktuell erreichten den Verband viele Anfragen und Absagen zu Spendelokalen. „Natürlich können wir die Verunsicherung verstehen“, schreibt das DRK. „Mehren sich die Absagen bereits gebuchter Spendelokale, kann dies zu erheblichen Problemen führen.“

Ein öffentlich zugängliches Spendelokal sei „der erste Grundpfeiler in einer empfindlichen Kette der Versorgung von Patienten mit Blut in Therapie und Notfallversorgung“.

Ein mobiler Blutspendetermin könne nicht mit einem Konzert, einem Sportevent oder einer anderen Veranstaltung gleichgesetzt werden. „Hier kommen deutlich weniger Menschen auf einmal zusammen.“

Die Blutspende stehe unter ärztlicher Aufsicht und berücksichtige höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards. „Das Thema wird sehr sensibel gehandhabt, wir möchten aber auch vor Panik warnen“, betont das DRK.