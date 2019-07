Oldenburg Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in Oldenburg am Scheideweg im Einsatz. Nach ersten Informationen der Polizei ist um 6.08 Uhr ein Gewaltdelikt gemeldet worden. Tatverdächtig ist ein 52-Jähriger, der seiner 34-jährigen Lebensgefährtin Gewalt angetan haben soll. Zum Zustand der 34-Jährigen macht die Polizei zunächst keine Angaben.

Der Mann hatte sich in der Wohnung verschanzt. Die Einsatzkräfte, darunter Kräfte des Spezialeinsatzkommandos, haben offenbar durch ein Fenster Kontakt mit ihm aufgenommen. Die Gasleitungen sind in dem Bereich abgestellt worden, teilt die Polizei mit. Gegen 9.10 Uhr ist ein Zugriff erfolgt, eine Person wurde anschließend aus der Wohnung geholt und in einen Rettungswagen gebracht.

Der Scheideweg ist im Bereich zwischen der Porsenbergstraße und der Nadorster Straße derzeit gesperrt. Neben diversen Fahrzeugen der Polizei sind auch Rettungskräfte und die Feuerwehr im Einsatz.

Der Artikel wird aktualisiert.