Schnörkellos und schonungslos

Oldenburg Dan Perjovschi, 1961 in Rumänien geboren, ist als der Künstler und Redakteur für Provokation ebenso wie für außergewöhnliche Darstellungsformen berühmt. Seine Kunst ist geprägt von politischer Auseinandersetzung. „Seit zwölf Jahren male ich nur in schwarz-weiß. Auch, weil unsere Welt sich so am besten abbilden lässt“, sagt der studierte Künstler.

Nach dem Ende der Diktatur in Rumänien 1989 begann Perjovschi, die erste unabhängige Wochenzeitung Rumäniens, Revista 22, zu illustrieren.

Bis heute lebt er mit seiner Lia, die auch Künstlerin ist, trotz aller Widrigkeiten im Land seiner Geburt, „weil es für uns viel zu tun gibt“. In seiner Heimatstadt Bukarest hat Dan Perjovschi eine Wand, die er als „horizontale Zeitung“ bezeichnet und fortlaufend bemalt. Dennoch fühle er sich beim Arbeiten in geschlossenen Räumen wohler, sagte der Rumäne in einem NWZ-Interview anlässlich der Outdoor-Ausstellung am Horst-Janssen-Museum. Zu Papier – oder besser: zu Glas – brachte Perjovschi im vergangenen Sommer ebenso schnörkellos wie schonungslos seine Sicht auf das aktuelle Weltgeschehen, sei es Fridays for Future, die Corona-Pandemie oder die weltweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt.

„Naked Drawings“ (nackte Zeichnungen) nennt er seine Arbeiten, die mit gewitzten Sprachspielen und verblüffenden Pointen die Dinge auf den Punkt und auf die Linie bringen.