Schnuppertraining: Wasserball-Talente suchen Verstärkung

Oldenburg Die Jugendarbeit noch breiter aufstellen wollen die Wasserballer des Polizei SV. „Nach der Etablierung unseres U-10-Teams möchten wir nun auch im U-8-Bereich etwas aufbauen“, erklärt Jugendwart Jan Kämper. „Dazu findet am 3. Oktober ein offenes Training statt, bei dem interessierte Kinder ab 6 Jahren die Sportart Wasserball sich anschauen und ausprobieren können.“

Die Schnuppereinheit findet am Samstagmittag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr im Hallenbad Eversten statt. „Es wird alles in Einklang mit den geltenden Corona-Vorschriften stattfinden – und drei lizenzierte Übungsleiter sind vor Ort“, erläutert Kämper.

Da die Bodentiefe auf 90 Zentimeter eingestellt wird, gebe es auch keine besonderen Voraussetzungen bezüglich der Schwimmfähigkeiten der Kinder. „Es geht vor allem um die spielerische Heranführung an das Schwimmen und den Spaß bei der Ausübung einer Teamsportart im Wasser“, sagt der Jugendwart.

Mehr Informationen zum Wasserball in der Stadt gibt’s unter www.wasserball-oldenburg.de