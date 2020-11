Schwerer Unfall in Oldenburg: Radfahrer nach Kollision mit Sattelzug in Lebensgefahr

Oldenburg Ein 19-jähriger Radfahrer ist am Samstag um 2.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Oldenburg lebensbedrohlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Fahrradfahrer Zeugenaussagen zufolge die Hundsmühler Straße aus dem Ahlkenweg kommend überqueren und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug aus den Niederlanden.

Der 19-Jährige stieß mit dem Sattelzug frontal zusammen und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der Radfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hundsmühler Straße zwischen Hausbäker Weg und Ahlkenweg voll gesperrt werden.

