Seminar zu Gesprächen im Netz

Oldenburg Wie sich Gespräche am Bildschirm auch ohne Worte respektvoll und wirksam lenken lassen, vermittelt ein Online-Training am Center für lebenslanges Lernen (C3L) der Universität Oldenburg. Es umfasst 14 Unterrichtsstunden und findet online am Freitag und Samstag, 11. und 12. September, sowie am Samstag, 19. September, statt. Anmeldeschluss ist der 14. August. Der Kurs richtet sich an alle, die Besprechungen oder Seminare mit bis zu acht Beteiligten in Online-Konferenzsystemen leiten. Das Training kostet 190 Euro. Anmeldung und Information unter