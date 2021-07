Frage des Tages: Sollten Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden?

Oldenburg Die Impfkampagne in Deutschland ist inzwischen gut in Fahrt. Doch geht es um die Impfung der Kinder und Jugendliche spalten sich die Gemüter. Selbst in der Ärztekammer in Niedersachsen herrscht Uneinigkeit, ob die jungen Menschen gegen Corona geimpft werden sollten. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, will Kinder und Jugendliche nur bei Vorerkrankungen impfen lassen. Der Vorsitzende der Ärztekammer Hannover, der Kinderarzt Thomas Buck, sagte hingegen, er würde Jugendliche impfen, wenn sie es wünschten.

Fakt ist: Die Ständige Impfkommission hat eine Impfempfehlung nur für Kinder ab 12 Jahren bei entsprechenden Vorerkrankungen empfohlen. Daher werden gesunde, impfwillige Kinder reihenweise in Niedersachsens Impfzentren wieder nach Hause geschickt.

In anderen Ländern ist die Impfung von Kindern und Jugendlichen hingegen bereits Praxis. Zumal durch die sich ausbreitende Delta-Variante auch der Ruf nach mehr Schutz lauter wird. Es bleibt ein emotionales Thema.

