Nach Unfall in Oldenburg: Fahrerflucht – Polizei sucht Fahrer eines roten Oldtimer-Sportwagens

Oldenburg Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Oldtimer-Sportwagencabrios, der am Sonntagmorgen einen Unfall verursacht haben und im Anschluss geflüchtet sein soll. Laut Polizei war der Fahrer mit seinem Cabrio gegen 9 Uhr am Sonntag auf der Alexanderstraße stadteinwärts unterwegs.

An der Anschlussstelle Bürgerfelde wollte er nach links auf die Auffahrt der B 293 in Richtung Brake abbiegen und geriet aus ungeklärter Ursache in der Kurve ins Schleudern. Das Auto prallte links in die Schutzplanke. Danach flüchtete der Sportwagenfahrer.

Laut Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens lässt sich aufgrund des flüchtigen Sportwagenfahrers nicht beziffern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg, Tel. 04402/9330, zu melden.

