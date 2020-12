Statistik: Verwirrung um Inzidenz-Wert

Oldenburg Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz (mit dem Coronavirus Infizierte pro 100 000 Einwohner) ist in Oldenburg derzeit nicht eindeutig zu bestimmen. Er dürfte aber in etwa dem Vortageswert von 75,1 entsprechen. • Sieben-Tage-Inzidenz: Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 58,6 (Stand vom 4. Dezember). Die Stadt Oldenburg gibt jedoch an, dass der Wert nicht stimmt. Da das Landesgesundheitsamt nicht alle Fälle berücksichtige, sei die Zahl 58,6 zu niedrig kalkuliert.

„Es gab Übermittlungsprobleme, so dass etwa 50 Infektions-Fälle nicht in die Berechnung eingeflossen sind. Nach unserer Einschätzung müsste die Inzidenz irgendwo zwischen 70 und 80 liegen“, teilte Stadtsprecher Reinhard Schenke im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Am Donnerstag lag der aktualisierte Wert bei 75,1. • Zahl der Infizierten: Die Anzahl der Infizierten dagegen ist gestiegen und liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes der Stadt bei 168 Personen (Stand: 4. Dezember). Am Vortag waren es noch 161 Personen. • Quarantäne: In Quarantäne befinden sich laut Gesundheitsamt 776 Personen (Stand: 4. Dezember). Am Tag zuvor waren es 741 Personen. • Verstorbene/Genesene: Unverändert ist laut Gesundheitsamt die Zahl der Verstorbenen mit fünf Personen. Genesen sind mittlerweile 1160 Menschen.

