Stay At Home – The Party: House Destroyer steigen der NWZ aufs Dach

Oldenburg Zuhause bleiben – und trotzdem feiern: Mit dieser Einstellung lässt sich auch die Corona-Zeit überstehen. Die House Destroyer veröffentlichen an diesem Samstag einen Stream, in dem sie über den Dächern von Oldenburg feiern – auf dem Dach des NWZ-Medienhauses an der Peterstraße. Also: Einfach im Haus bleiben – und die „Stay At Home – The Party“ hier im Stream genießen.