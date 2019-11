Oldenburg Nach langer, emotionaler Debatte hat der Rat der Stadt am Montagabend den Wegfall von Autostellplätzen auf der Fahrradstraße Haarenufer im Abschnitt zwischen Ratsherr-Schulze-Straße und Rummelweg beschlossen. Eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken unterstützte den Beschlussvorschlag, die Stellplätze aufzulösen. Die Fahrradstraße sei in diesem Abschnitt zu schmal; vor allem im Begegnungsverkehr würden Radfahrer behindert oder gefährdet, hieß es zur Begründung.

Unter anderem Vertreter von CDU und FDP forderten hingegen, zunächst ein weiteres Gutachten zur Verkehrssituation abzuwarten. Der Wegfall greife in einem nicht gerechtfertigten Umfang in die Bedürfnisse der Anlieger ein. Mehrere Redner gingen auf den Vorschlag einer Anwohnerin in der NWZ ein, Anwohnerparken einzuführen. Dies sei nicht praktikabel, hieß es als Gegenargument. Mit dem Beschluss von Montagabend ist eine monatelange Debatte um die Stellplätze entschieden.

Diskussion geht weiter

Die Diskussion über solche sogenannten Streuparkplätze wird aber weitergehen. Denn im Zuge der Suche nach weiteren Stellplätzen für Fahrräder in der Innenstadt sind auch die Parkplätze für Autos immer wieder Thema. Denn das Platzangebot ist gering. Freie Flächen für Fahrradab-stellanlagen oder gar -parkhäuser gibt es kaum.

Besonders die Fraktion der Grünen hat es sich daher zum Ziel gesetzt, den Innenstadtbesuch mit dem Auto weniger attraktiv zu machen und Parkplätze auf jeden Fall zu streichen, um Raum für Fahrräder zu schaffen. In einem entsprechenden Antrag für den Verkehrsausschuss hatten sie diese Formulierung vehement verteidigt. Die SPD wollte sich allenfalls auf die Möglichkeit der Parkplatzstreichung einlassen. Die CDU war komplett gegen einen entsprechenden Satz. Der Auftrag an die Verwaltung zur Schaffung von Fahrradstellplätzen ging daher zunächst ohne die Forderung nach Parkplatz-Streichungen heraus.

Als Beispiel für mögliche Parkplätze, die wegfallen könnten, nannten die Grünen übrigens den Straugraben, den Heiligengeistwall, den Schlossplatz und den Bereich gegenüber der Kaiserlichen Post.

Mehr Platz für Fahrräder