Bremen/Spelle/Hude/Oldenburg

Lastenrad Aus Dem Nordwesten Dieser „Mini-Lkw“ ist ein Fahrrad

Mit Know-how aus der Region will die Bremer Firma „Rytle“ die Logistik in Städten revolutionieren. Weltweit gibt es Interesse an dem Lastenfahrrad-Konzept. Auch in Oldenburg sollen die Räder in Kürze zum Einsatz kommen.