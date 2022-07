„Students for Future“ Oldenburg im Gespräch: Wie junge Menschen morgen leben wollen

Oldenburg In der Reihe „Reden wir drüber ...“ im Rahmenprogramm der Ausstellung „Planet or Plastic?“ spricht NWZ-Redakteur Patrick Buck mit Charlotte Kluth und Leo Schäfer von „Students for Future“. Klimawandel, Umweltzerstörung, Kriege – die Schreckensszenarien werden von Tag zu Tag realer. Was bedeutet es für junge Menschen, die den Großteil ihres Lebens noch vor sich haben? Wie wollen sie selbst morgen leben? Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 5. Juli, ab 20 Uhr im Gleispark, Bundesbahnweg. Der Eintritt ist frei.

