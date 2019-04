Oldenburg Oldenburg boomt. Die Stadt wächst, immer mehr Menschen ziehen her. Es wird gebaut – nicht nur am Stadthafen oder auf dem Fliegerhorst. Von 2011 bis 2017 sind fast 7000 neue Wohneinheiten entstanden. Etwa die Hälfte davon befinden sich übrigens in Ein- und Zweifamilienhäusern. Für eine Großstadt ist das ein eher untypischer Wert.

Allerdings geht der Trend weg von Einfamilienhaus. Das liegt an zwei Gründen. Baugrundstücke sind rar. Und wenn man eines gefunden hat, dann sind die Quadratmeterpreise für Normalverdiener nicht mehr bezahlbar. Weshalb in den vergangenen Jahre so manche Oldenburger Familie ausgewandert ist – zumeist ins Ammerland oder den Landkreis Oldenburg. Hinter der Stadtgrenze sind die Grundstücke zwar auch knapp geworden. Es gibt sie aber noch, und sie sind bezahlbar.

Dabei gibt es auf dem Papier fast gar keine Wohnungsknappheit mehr. 2017 lag die Wohnraumversorgungsquote bei 101,2. Das bedeutet, dass es für 100 Haushalte 101,2 Wohnungen gab. Zumindest statistisch-theoretisch. Ausgeglichen gilt ein funktionierender Markt bei einer Leerstandsquote von zwei bis drei Prozent. Davon ist Oldenburg gar nicht mehr so weit entfernt.

Allerdings passen Angebot und Nachfrage oft nicht so gut zusammen. Gerade mal 13 000 Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen gab es laut Statistik 2017. Für eine Stadt mit vielen Singles ist das zu wenig. Auch wenn gerade in diesem Segment zuletzt viel neu gebaut wurde. Der Mangel an kleinen Wohnungen schlägt auch auf die Preise durch. Hier kostet ein Quadratmeter deutlich mehr als bei größeren Wohnungen.

Dagegen gab es fast 38 000 Wohneinheiten mit fünf oder mehr Zimmer – überwiegend in Einfamilienhäusern. In vielen davon leben nur noch ein oder zwei Personen. Nach dem Auszug der Kinder bleiben ältere Menschen oftmals noch lange in ihrem (viel zu großen) Haus. Die gewohnte Umgebung, der schöne Garten – das gibt man erst auf, wenn man die Unterhaltung allein nicht mehr schafft.

Durch diesen Umstand hat der Oldenburger – im Durchschnitt – auch ziemlich viel Platz zum Wohnen. Fast 50 Quadratmeter sind es statistisch.