Oldenburg Was ist schon normal? Antworten will das Theater Wrede in der neuen Spielzeit suchen. In „People Power“ wird am 1. und 2. November, jeweils 20.30 Uhr die Norm der Demokratie hinterfragt. „Goodbye Norm“ (Premiere am 21. November, 20 Uhr, weitere Aufführungen am 30. und 31. Januar, 20 Uhr) erkundet die Flausen+Koproduktion der Gruppe Die soziale Fiktion die Norm persönlich, bevor sie Goodbye sagt.

In der zweiten Flausen+Koproduktion „These Magnificent bodies“ (Sneak Peek am 11. Oktober um 19 Uhr; Premiere am 14. November, 20 Uhr; weitere Aufführungen am 29. und 30. November jeweils 20 Uhr) der Berliner Performance-Gruppe Once we were islands werden die neuen Normen der modernen Arbeitswelt ergründet.

Das junge Publikum kann in der Uraufführung des Kinderstücks „Ziggi Sternenstaub“ (Premiere am 22. September, 16 Uhr; weitere Aufführungen am 20. und 24. November, jeweils 16 Uhr und im Dezember) in die fernen Weiten der Galaxie tauchen und so der Normalität entfliehen. In dem kleinen Bilderbuch-Konzert „Was glitzert da im Schnee?“ (Premiere am 1. Dezember um 16 Uhr; weitere Termine am 2. und 6. Dezember, jeweils 9.30 Uhr; 21. Dezember, 16 Uhr und am 22. Dezember, 11 Uhr) mit in eine magische Winterwelt kommen. In der Wiederaufnahme von „Sonne, Wolke, Meer…Bär“ (13. und 26. Oktober, 9. November, jeweils 16 Uhr) können Klein und Groß bestaunen, wie normale Dinge, sich durch die Kraft der Vorstellung zu aufregenden Reiseutensilien verändern. In „Sching Schang-Hui“ (12. Januar, 16 Uhr) geht es ins poetische Reich des Klangs und der Bewegung. Auch der „Kleine Hase“ (17. November, 16 Uhr und 18. November, 9.15 Uhr) ist wieder mit im Programm. Karten und Infos über Telefon 957 20 22 und unter www.theaterwrede.de.